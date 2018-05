1. Mai Feier mit Burgenlands Spitzenpolitiker in Lockenhaus

03.05.2018, 15:59 Uhr

Außergewöhnlich

Qualität

Bürgermeister Christian Vlasich begrüßte Landeshauptmann Hans Niessl, Finanzlandesrat Hans Peter Doskozi, Soziallandesrat Norbert Darabos, Abgeordnete z. NR Klaudia Friedl, LAbg. Peter Heger, Bezirkshauptmann Klaus Trummer, sowie viele Funktionäre der Sozialpartner.Danach präsentierte er stolz die außergewöhnliche Gemeinde Lockenhaus mit seinen vielen Attraktionen wie Naturpark, Burg, Kammermusikspiele und der größten Orgel des Burgenlandes. Sein Grundwerk: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Seine Überzeugung: Erfolg ist nicht Glück, Erfolg ist die Summe der Arbeit.Finanzlandesrat Doskozil hebt die sozialen Errungenschaften durch die SPÖ hervor und verweist auf Deutschland, wo die Mindestpension 600 Euro beträgt und Pensionisten Reinigungstätigkeiten durchführen, auch gibt es dort keine Sonderregelung wie 13. und 14. Auszahlung. Der Betrieb der fünf Krankenhäuser des Burgenlandes wird im heurigen Jahr zusätzlich fünf Millionen Euro kosten, auch hier setzt er sich für die Qualität ein.Landeshauptmann Niessl nennt Zahlen: 1974 gab es im Burgenland 47.000 Beschäftigte, im April 2018 sind es über 106.000 und das Ziel für 2020 sind 120.000 Arbeitsplätze.Soziallandesrat Darabos erzählt aus der Geschichte: vor 130 Jahren wurde der 1. Mai als Kampftag gegen die 12-Stunden-Regelung eingeführt, im Jahr 2018 will die Regierung wieder einen 12-Stunden-Arbeitstag, was einen Rückschritt für die Arbeitnehmer bedeutet. Pflegeregress, Kinderzuschuss, Lohn- und Sozialdumping: die SPÖ arbeitet an einem neuen Leitbild für das Mittelburgenland und verspricht soziale Lösungen.