2018 ist das Jahr des Ehrenamtes

12.01.2018, 16:29 Uhr

„Ehrenamt ist Ehrensache“ – insgesamt sind es rund 100.000 Burgenländer, die sich ehrenamtlich engagieren. Zwei davon sind BT- Präsident Günther Kurz und Mag. Alexander Kulman, Obmann des Pensionistenverbandes und des Mittelburgenländisch Ungarischen Kulturvereines in Oberpullendorf."Ein großer Dank, Respekt und Anerkennung geht an die vielen Ehrenamtlichen die sich in und für Oberpullendorf engagieren", so Vizebürgermeisterin Elisabeth Trummer.