Auf in die nächsten 50 Jahre

26.04.2017, 14:09 Uhr

Das Ehepaar Elfriede und Peter Lang feierten Goldene Hochzeit

PILGERSDORF/STEINBACH (mb). Beim Spazieren gehen hat es gefunkt - daraus wurden mehr als 50 gemeinsame Jahre. Das Ehepaar Elfriede und Peter Lang aus Steinbach lernten sich in Hochneunkrichen, dem damaligen Wohnort von Elfriede kennen und verliebten sich sofort ineinander. "Wir waren sehr jung als wir uns kennen lernten, ich war 18 Jahre alt und Peter war gerade mal 20", erzählt Elfriede Lang in ihrem gemütlichen Einfamilienhaus in Steinbach/Gschorrholz. Am 8. April 1967 wurde dann in Hochneunkirchen geheiratet. Die ersten Jahre verbrachte das junge Ehepaar bei den Schwiegereltern in Hochneunkirchen, schon bald aber wurde in Steinbrach mit dem Hausbau begonnen. "Die Kinder kamen, eines nach dem Anderen, und 1970 zogen wir dann ins Haus ein", erinnert sich Peter Lang an die entbehrungsreiche Zeit während des Hausbaus. Das Leben hat dem Ehepaar 4 Kinder, drei Töchter und einen Sohn, geschenkt. "Unser gemeinsames Leben war sehr turbulent und ereignisreich, aber niemals haben wir an uns und einer gemeinsamen Zukunft gezweifelt", sind sich beide einig. Man habe sich zusammengestritten und zusammengerauft, wie es früher halt üblich war, erzählen die Jubilare weiter im Gespräch. Die Goldene Hochzeit haben sie nur im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder gefeiert. "Früher sind wir oft aus gegangen und haben gefeiert, heute wollen wir es lieber ruhiger und beschaulicher haben", sind sich das Ehepaar weiter einig. Die Zukunft sieht Herr Lang gelassen und zwinkert seiner Angetrauten zu "50 Jahre haben wir schon hinter uns - jetzt packen wir die nächsten 50!"