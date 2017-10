Banküberfall in Tschurndorf: Belohnung für Hinweise

11.10.2017, 15:29 Uhr

Personsbeschreibung: männlich, ca. 180-185 cm groß, breite Statur, sprach deutsch (vermutlich mit burgenländischem Dialekt), bekleidet mit dunkler Hose und dunkelfärbigen KapuzenpulloverBewaffnung: schwarzer RevolverMaskierung: graue Arbeitshandschuhe, Schibrille, Kapuze über dem KopfBezugnehmend auf diese Presseaussendung vom 3.Oktober 2017, in der Lichtbilder des unbekannten Täters aus der Überwachungskamera veröffentlicht wurden, teilt die Landespolizeidirektion Burgenland nun folgendes mit:Es wird eine Belohnung in der Höhe von Euro 5.000,-- (fünftausend Euro), für rechtmäßig erlangte Hinweise, zur Klärung der Vorgänge und zur Verurteilung des Täters oder der Täter führen, ausgesetzt. Die Verteilung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges und bei mehreren Hinweisgeberinnen oder Hinweisgebern in Abstufung nach der Relevanz der erteilten Hinweise. Von der Auslobung ausgeschlossen sind Personen, die zur Mitwirkung im Rahmen ihrer privat- oder öffentlich-rechtlichen Stellung verpflichtet sind sowie Personen, denen eine Mitschuld am Sachverhalt anzulasten ist.Das Landeskriminalamt Burgenland ersucht im gegenständlichen Fall um zweckdienliche Hinweise unter 059133-10-3333 oder bei jeder Polizeidienststelle.