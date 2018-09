Bezirkstreffen 2018 - GÖD-Pensionisten Burgenland Bezirk Oberpullendorf in Steinberg-Dörfl

16.09.2018, 20:28 Uhr

Das Treffen stand unter dem Motto „Gesund statt alt- wie Sport hilft gesund zu bleiben“. Den Vortrag hielt die Sportwissenschafterin und Trainingstherapeutin Maga. Astrid Mühlgassner vom Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn. Ein sehr anschaulicher Vortrag vom gesunden Essen bis hin zur ausgewogenen Bewegung und die TeilnehmerInnen machten bei den praktischen Übungen mit der Vortragenden fleißig mit.Nach der Pause wurde noch gemeinsam die Blaudruckwerkstatt der Familie Koo, die älteste Werkstatt dieser Art in Österreich, besucht. Josef Koo führte durch den Betrieb der einem Museum gleicht. Sein Vortrag vermittelte einen Einblick in die Geschichte und die Arbeit des Indigo-Handblaudruckes. 2010 wurde die Blaudruckerei unter der Bezeichnung „Burgenländischer Indigo-Handblaudruck“ vom UNESCO-Fachbeirat in die Liste "immaterielles Kulturerbe in Österreich" (Traditionelle Handwerkstechniken) aufgenommen.