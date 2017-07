Brand einer Rundballenpresse, auch Ackerfläche abgebrannt

19.07.2017, 16:52 Uhr

Bei Strohpressarbeiten in Neutal geriet die an der Zugmaschine angehängte Rundballenpresse in Brand.

NEUTAL. Ein 31-jähriger Landwirt führte am Nachmittag des 18.07.2017 auf einem Ackergrundstück im Gemeindegebiet von Neutal Strohpressarbeiten durch. Gegen 14:00 Uhr bemerkte er, dass die Strohpresse zu brennen begann. Durch rasches Abhängen des Traktors von der brennenden Presse, gelang es dem Mann das Zugfahrzeug vom Brandherd zu entfernen.Die Freiwilligen Feuerwehren Neutal, Drassmarkt, Stoob und Markt Sankt Martin waren mit insgesamt 34 Mann im Einsatz.An der Rundballenpresse entstand Totalschaden. Zudem brannte eine ca. 400 m² große Ackerfläche, auf welcher sich Stroh befand, ab. Die entstandene Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.Nach ersten Erhebungen könnte der Brand durch ein überhitztes Lager der Rundballenpresse entstanden sein.