Burgenland-Krimi und ein Ratgeber aus der Feder von Helmut Freiherr von Scheurl-Defersdorf

11.05.2017, 16:05 Uhr

Der in Klostermarienberg ansässige Autor und Verleger bringt zwei neue Werke heraus.

Spannender Lesestoff

KLOSTERMARIENBERG. "Wenn die Kastanie aus der Hülle platzt" (Burgendland-Krimi) und "Werde selbst dein bester Freund" (Ratgeber zur Selbstfindung) heißen die neuesten Werke vom adeligen Schriftsteller Helmut Freiherr von Scheurl-Defersdorf.Der Burgenland-Krimi spielt zur Zeit des 20. Klostermarienberger Kastanienfestes im Jahre 2013 und stellt seinen ersten Burgenlandkrimi dar. Zuvor hat der Wahlburgenländer bereits acht Bodensee-Krimis und zwei Westfalen-Krimis veröffentlicht. Einen Sammelband mit Kurzprosa und Lyrik und einen Lyrik-Kalender sowie zwei Lyrik-Kartensätze zählen ebenfalls zu seinen Publikationen.

Seine neue Heimat

Online erhältlich

Georg Steiner möchte mit seinem Kriegskameraden Lajos Gabani in Köszeg Geburtstag feiern. Zwei Andenken der beiden aus dem Zweiten Weltkrieg, Kampfmesser und Seitengewehr, sollen an der Stelle im Liebinger Kastanienwald begraben werden, wo sich die beiden Kameraden bei Kriegsende trennten. Vor der Kirche in Rattersdorf werden diese Andenken jedoch gestohlen. Zwei Tage darauf findet man Lajos Gabani tot in einem hohlen Baum des Liebinger Kastanienhains. In der Brust steckt sein altes Seitengewehr.Einsam sein heißt, das Leben mit anderen nicht teilen zu können. Frei sein heißt, das Leben mit anderen nicht teilen zu müssen. Wer Freunde sucht, muss wissen, auf welche Fundamente eine tragfähige Freundschaft und ein gutes Miteinander bauen. Intensive Betrachtung und Hinterfragen vieler Abläufe im Leben regen zur Beobachtung und Reflektion an sowie zur Besinnung auf die eigene Kraft, um zur eigenen Sicherheit zu finden.Der Schriftsteller ist 2014 mit einem Verlag nach Klostermarienberg gezogen. Seither ist er beim Klostermarienberger Kastanienfest als Multi-Talent vertreten, er hat sich als Koch der Kastaniensuppe und Verteiler beim Fest engagiert."2016 waren übrigens die von mir gekochten 100 Liter Suppe beim Kastanienfest innerhalb von 55 Minuten verkauft. So schnell wird es wohl mit dem Absatz des Krimis nicht gehen", schmunzelt Scheurl-Defersdorf.Hauptsächlich sind die Bücher über den Web-Shop des Verlags Verara erhältlich und bei Lesungen. "Eine Buchvorstellung wird zunächst nur in kleinem Kreise bei mir im Hause stattfinden, am 18. oder 25. Mai." Mitte Juli ist auch eine Lesung an der HAK Oberpullendorf geplant.