Demenzstation im Pflegezentrum Raiding installiert

04.05.2018, 12:12 Uhr

Vor Kurzem wurde das Pflegezentrum Raiding um einen eigenen Bereich für demenzkranke Personen erweitert.

Bewusst anders gestaltet

RAIDING (EP). Für das Konzept waren die Innenarchitektur-Profis und Tischler der Tischlerei Ecker aus Raiding verantwortlich. Dem Projekt-Team war es wichtig, dass der Wohnbereich sowohl modernen Pflegeanforderungen gerecht wird und den Bewohnern dennoch maximale Gemütlichkeit in einer Wohlfühlatmosphäre ermöglicht.Es wurde eine Art Rundkurs so abwechslungsreich gestaltet, dass es für mobile Bewohner immer wieder optische und haptische Reize zu entdecken gibt. Um Natur in den Bereich zu holen, gibt es ein Birkenwäldchen und ein kleines Aquarium. Eine Bücher-Ecke mit Büchern aus vergangenen Tagen und einem alten Kanadier, lädt zum Lesen oder Anschauen ein. Jeder der vielen Sitzbereiche wurde bewusst anders gestaltet, sodass das Sitzgefühl abwechslungsreich bleibt. Es gibt eine kleine Küche in der theoretisch gemeinsam gekocht und gebacken werden könnte. Gegessen wird gemeinsam an einer langen Tafel mit unterschiedlichen Stühlen.

Mooswand für gutes Raumklima

Uneingeschränkte Kreativität

Arbeitsintensiv

Vertrautheit in einem fremden Zuhause durch Vintage Möbel & Retro ChicEine alte Kredenz, ein Sideboard aus den 50er Jahren, eine antike Pendeluhr und eine Stehlampe aus den 60er Jahren, vermitteln Vertrautheit. Alle Teile wurden von den Innenarchitekten teils auf Flohmärkten und im Internet gesucht, gefunden, bewusst ausgewählt und sanft renoviert. Die Sammlung an neuen und alten Tellern an der zentralen Wand bringt Farbe und Abwechslung in den Wohnbereich. Manche Patienten sind mit solchen Elementen aufgewachsen und verbinden damit Positives.Blickfang ist ein großer Raumteiler: er trennt die Bereiche Küche/Essen und Wohnzimmer und erlaubt Durchblicke, was für demente Personen wichtig zu sein scheint. Abgehängte Decken und eine gepolsterte Nische sind für eine angenehm gedämpfte Akustik verantwortlich und m Bereich der Pflegeleitung und des „Schwesternzimmers“ sorgt eine Mooswand für gutes Raumklima.Die Arbeit war geprägt durch großes Vertrauen des Bauherren Franz Drescher jun. in die Kompetenz der Innenarchitekten, was mit besonderem Engagement gelohnt wurde. DI Dominik Petz: „Es gab nur einen Budget- und Zeitrahmen. Wir konnten unsere Kreativität uneingeschränkt einbringen und für die Bewohner einen abwechslungsreichen und angenehmen Wohnbereich gestalten.“ Franz Drescher jun. ergänzt: „Uns war wichtig, dass sich die Bewohner und die Pflegekräfte gleichermaßen wohl fühlen. Schließlich verbringen die einen ihre ganze und die anderen einen Großteil ihrer Zeit dort. Dominik Petz und seinen Leuten ist es gelungen, dass wir sicher die schönste Demenzstation des Burgenlandes haben und darauf sind wir sehr stolz.“Landesrat Norbert Darabos besuchte kürzlich das Pflegezntrum, gemeinsam mit Franz Drescher junior machte er sich persönlich ein Bild von der neuen Demenzstation. "Ich finde das Pflegezentrum Drescher insgesamt gut. Die neu installierte Demenzstation ist wichtig, weil es ein sensibler Bereich ist. Dass man sich hier darauf eingelassen hat, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden."Franz Drescher bedankte sich. "Ohne die zuständigen Stellen im Land und ohne unsere engagierten Mitarbeitern hätten wir diese Station nicht aufbauen können." Die Betreuung der Demenzkranken sei besonders sensibel und arbeitsintensiv. "Die Mitarbeitr die hier arbeiten, haben ein Jahr lang eine eigene Ausbildung genossen."Auch Bürgermeister Markus Landauer freut sich über das Angebot: "Neben der klassischen Altenpflege, Betreutem Wohnen PLUS, Seniorenwohnungen jetzt auch eine Demenzstation: Das Pflegezentrum Raiding der Familie Drescher hat sich als überregionales Kompetenzzentrum etabliert und ist mit bald 70 Beschäftigten und 100 Bewohnern ein nicht mehr wegzudenkender, integraler Bestandteil des sozialen Lebens in Raiding."