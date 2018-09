Die Grüne Buildungswerkstätte lud zum Kinoabend ein

09.09.2018, 18:38 Uhr

Gezeigt wurde die französische Filmkomödie "Monsieur Pierre geht online" mit Piere Richard in der Hauptrolle. Der Film über einen alten Griesgram, der, nachdem er seine Frau verloren hat nur mehr zuhause rumsitzt und seltene Schimmelkulturen im Kühlschrank pflegt, begeisterte die Besucher. "Ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die unserem Sommerkino all die Jahre die Treue gehalten haben, vor allem aber Oliver Treiber für die großartige Zusammenarbeit und die perfekte Organisation", so der Beirkssprecher der Grünen, Roland Lehner.