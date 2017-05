Ein "Hallelujah" für den Chor der Neuen Mittelschule Horitschon

09.05.2017, 13:31 Uhr

Mit dem berührenden Song "Hallelujah" von Leonard Cohen sicherten sich die Schüler ein Ticket für das Bundesjugendsingen.

HORITSCHON. Der Song des Chores der NMS Horitschon, unter der Leitung von Bernadette Friedl, verzauberte beim Landesjugendsingen in Eisenstadt nicht nur das Publikum, sondern auch die Fachjury. Der stimmige Gesang wurde mit der Punktehöchstzahl belohnt. "Wir wurden ausgewählt, das Burgenland beim Bundesjugendsingen vom 23. bis 26.06.0017 in Graz zu vertreten. Wir sind stolz auf die Leistung unserer jungen Künstlerinnen", so die Chorleiterin.