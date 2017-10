Eine Liebeserklärung an das Burgenland

01.10.2017, 22:05 Uhr

Die Anwesenden, in dem Buch Erwähnten, wie Josef Koo von Blaudruck Koo, Manuel Komosny und Bürgermeister Christian Vlasich für das Vampirtheater auf Burg Lockenhaus, und Paul Mühlbauer, der mit seinem Kunstpark Süd, Skulpturenpark in Olbendorf einen verdienten Platz im Buch gefunden hat, sprachen und erzählten von den Entstehungsgeschichten ihrer Projekte und Lebenswerke. Das Buch ist eine Liebeserklärung an das stille, vielfältige, oft noch unbekannte, entdeckenswürdige Burgenland Uner den Gästen waren BR Peter Heger, Bezirkshauptmann Klaus Trummer, der Obmann des Tourismusverbandes Sonnenland Mittelburgenland Günter Kurz und für das Blaufränkischland Herrn Christian Gradwohl.