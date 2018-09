Einfach näher dran mit Manfred Schmidt in Steinberg-Dörfl

24.09.2018, 12:14 Uhr

Für Sportvereinsobmann Manfred Schmidt geht es nicht nur um Fußball, sondern um die Dorfgemeinschaft.

STEINBERG-DÖRFL (kv). Bereits seit 2005 ist Manfred Schmidt Obmann vom SV Steinberg, doch sein Herz schlägt schon viel länger für den Verein. "Bis 2000 war ich in der Kampfmannschaft, bereits seit 1984 bin ich im Vorstand."Der SV Steinberg zählt 170 Mitglieder und bei Veranstaltungen hält die ganze Dorfgemeinschaft zusammen. "Auch die ehemaligen Obmänner Peppi Pöltl und Ernst Putz sind immer tatkräftig mit dabei."

Der Dürre getrotzt

Highlights

Bankerlsitzer

Die schönsten Plätze

Die extrem warmen Temperaturen im Sommer haben dem Fußballplatz stark zugesetzt. "Über drei Tage lang haben sich zehn Leute unentgeltlich und unermüdlich um die Bewässerung bemüht."Zwei Veranstaltungen bringen immer die ganze Dorfgemeinschaft zusammen: Der Sautanz am Rosenmontag und das Sportfest zum Schulschluss, wo Nachwuchsspiele und Juxturniere für großen Spaß sorgen.Auch die Erfolge der Kampfmannschaft macht die Steinberger mehr als stolz. "Heuer sind wir in der zweiten Liga Mitte und in der letzten Saison wurden wir Meister in der ersten Klasse Mitte und das erstmals seit 1972."Der Sportplatz wird aber von allen Vereinen im Dorf für Feierlichkeiten genutzt, ob von der Feuerwehr, dem Musikverein oder den Ortsparteien, dort ist immer etwas los.Vor dem Sportplatz steht eine große Linde mit einem gemütlichen Bankerl darunter. Dort treffen sich die älteren Dorfbewohner nahezu jeden Tag, um sich auszutauschen und gemütlich beisammenzusitzen.Das Engagement für den Sportverein vereinnahmt nahezu die ganze Freizeit von Polizist Manfred Schmidt. Trotzdem genießt er auch die schönen Plätze in der Gemeinde. Sei es nun ein Kaffeeplausch im Gemeindezentrum oder in der Bäckerei Wild, ein Abstecher zum neuen Dorfplatz in Dörfl oder bei einem Spaziergang entland der Rabnitz. Und egal wohin es einen verschlägt, man trifft immer auf nette Leute.