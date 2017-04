Evangelische Frauen versammeln sich im Lisztzentrum in Raiding

24.04.2017, 13:00 Uhr

Zum Reformationsjubiläum veranstaltete die Evangelische Frauenarbeit Burgenland einen gesamtburgenländischen Frauentag zum Thema „In Freiheit und Verantwortung leben“.

RAIDING. Insgesamt trafen sich rund 350 Frauen, um gemeinsam einen Tag mit vielfältigem Programm miteinander zu verbringen. Auch Frauenlandesrätin Verena Dunst war dabei und nutzte die Gelegenheit, um sich bei den engagierten Frauen für ihren Einsatz zu bedanken.„Die evangelischen Frauen leisten eine ungemein starke, ehrenamtliche und gemeinschaftsstiftende Frauenarbeit im Burgenland. Die Tätigkeiten sind vielfältig und reichen von der Unterstützung und Leitung von sozialdiakonischen Projekten über die Begleitung von Frauen und Familien, bis hin zur Ausrichtung von Bildungsveranstaltungen“, so Frauenlandesrätin Verena Dunst.

Hilfe in allen Lebenslagen

Das gewählte Thema für den diesjährigen Evangelischen Frauentag ist laut Dunst ein sehr Ausdruckstarkes: „In Freiheit und Verantwortung leben.""Durch unsere Werte und unser Handeln erkennen wir die Bedürfnisse von Frauen und Familien, die Unterstützung benötigen. Sowohl die Evangelische Frauenarbeit Burgenland, als auch das Land Burgenland sind stets bemüht, Hilfe in allen Lebenslagen anzubieten. Das liegt in unserer Verantwortung“, so Dunst abschließend.