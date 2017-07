18.07.2017, 12:21 Uhr

Fahrzeugbrand in Ritzing

RITZING. Am Abend des 17. Juli 2017 lenkte ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf seinen PKW im Ortsgebiet von Ritzing, als er plötzlich Verbrennungsgeruch und Qualm aus dem Motorraum wahrnahm. Er brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Kurz darauf stand der Motorraum bereits in Vollbrand. Nachdem er seinen Hund aus dem Fahrzeuginneren in Sicherheit brachte, verständigte der Mann die Feuerwehr.

Die freiwillige Feuerwehr Ritzing war zur Bekämpfung des Fahrzeugbrandes mit zwölf Mann im Einsatz.

An dem 18 Jahre alten Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Brandursache steht noch nicht fest, da die Ermittlungen des Bezirksbrandermittlers noch nicht abgeschlossen sind. Auch die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

