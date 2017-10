Global Music Award (USA): Silber für W.Horvaths Dioscuri

19.10.2017, 14:44 Uhr

Edgar Unterkirchner (Saxophon) und Wolfgang Horvath (Piano) wurden für ihre Improvisations-CD “Schubert.Metamorphosen” (seit April ungebrochener Verkaufsschlager bei Gramola!) bei den renommierten Global Music Awards 2017 in L. A. mit Silber in der Kategorie “Klassische Improvisation” ausgezeichnet – wir gratulieren herzlichst!Einen besonders herzlichen Glückwunsch an Edgar Unterkirchner, der sich zudem über einen Award in der Kategorie “Bester Instrumentalist” freuen darf!Edgar Unterkirchner/Wolfgang Horvath: “Es freut uns außerordentlich, dass unsere Arbeit von unabhängiger Seite dermaßen gewürdigt wird.Unser Dank gilt der Academy, dem Produzenten Richard Winter von unserem Label Gramola und natürlich unseren treuen Fans, die uns immer wieder zu außergewöhnlichen Projekten beflügeln”.