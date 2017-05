Kinderflohmarkt zu Gunsten der Krebshilfe

08.05.2017, 09:03 Uhr

Frau in der Wirtschaft

Stoob-Süd (mb). Unter dem Motto "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es", veranstaltete Martina Mohapp, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, einen Kinderflohmarkt, dessen Reinerlös zu Gunsten der Krebshilfe Österreich gespendet wird. Als Umschlagplatz für Kinderkleidung, Kinderspiele und Kinderbücher diente der Parkplatz des Autohaus Kleinrath in Stoob-Süd. Zum gemütlichen Plausch und Zusammensitzen konnten Besucher an diesem wolkenlosen, milden Samstag belegte Brötchen, Kaffee, Kuchen aber auch einen genussvollen Hugo genießen."Ohne die Unterstützung von Firmen und Privatpersonen wäre das Alles gar nicht möglich gewesen", freute sich Martina Mohapp über den Erfolg der Veranstaltung.