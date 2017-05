Kindergarten Lackenbach als "bewegungsfreundlich" ausgezeichnet

10.05.2017, 09:44 Uhr

Die ASKÖ Burgenland will im ganzen Land jene Kindergärten vor den Vorhang holen, die Bewegung in ihren Unterrichtsalltag integrieren.

Regelmäßig bewegen

LACKENBACH. ASKÖ Burgenland Fit Koordinator Mathias Binder, Oberamtsrat Christian Janitsch und ASKÖ Trainerin Nina Zistler überreichten der Kindergartenleiterin Astrid Kirnbauer die Auszeichnung.Im Kindergarten Lackenbach wird Bewegung groß geschrieben: Seit Jahren finden mit Trainern der ASKÖ-Burgenland regelmäßige Bewegungseinheiten statt. „Bewegung bereichert den Kindergartenalltag enorm. Als ASKÖ sind wir daher stets bemüht, Projekte und Initiativen rund um altersgerechte Bewegung zu fördern.“ so ASKÖ-Burgenland Präsident Christian Illedits. „Im Kindergarten Lackenbach gibt’s für die Kinder eine Extra-Portion Bewegung“, berichtet die Kindergartenleiterin.

Große Unterstützung

Für die Gesundheit

Unterstützt wird die Initiative von Bürgermeister Amtmann Christian Janitsch: „Bewegung steht im Kindergarten quasi am Stundenplan. Die ASKÖ-Auszeichnung ist vor allem auch eine Auszeichnung für die Pädagogen, die stets bemüht sind, die Kinder zur Bewegung zu motivieren.“Hopsi Hopper Trainerinnen Nina Zistler sorgt das ganze Jahr, mit unterschiedlichsten Themenstunden für abwechslungsreiche Bewegung im Kindergarten. Mehr Bewegung bedeutet mehr Gesundheit. Das ermöglicht bessere Leistungen und eine höhere Auffassungsgabe. Dieses Faktum steht nun in diesem ausgezeichneten Kindergarten im Mittelpunkt: Wünschenswert ist es, dass die Vorbildkindergärten keine Nachahmer zu finden brauchen, sondern dass dieser Gedanke immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit im Burgenland wird.Um Bewegung weiter in den Kindergartenalltag einzubauen gab es auch ein Hopsi Hopper Land – einen „Bewegungsteppich“, mit dem Bewegung noch leichter in den Unterricht integriert werden kann.