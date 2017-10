Mit der Sonne um die Wette gestrahlt

12.10.2017, 11:22 Uhr

Bei traumhaftem Wetter begann die Fahrt nach Mörbisch am Neusiedlersee. Dort gab es ein Rundfahrt, danach genossen alle ein Mittagessen in geselliger Runde. „Dieser Ausflug hat mir besonders gut gefallen! Das Wetter, die Stimmung und vor allem die Rundfahrt am See waren einfach traumhaft", freut sich Johann Hoschopf, Bewohner des Pflegeheims.„Als die Senioren wieder zurückkehrten, erzählten sie voller Begeisterung von ihrem Ausflug. Es ist schön so viele strahlende Gesichter im Haus zu sehen“, so Maria Hütter, Seniorenbetreuerin des Pflegeheims Oberpullendorf.