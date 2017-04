Regionaut Werner Schöll ist immer auf Achse – #einfachnäherdran

20.04.2017, 00:30 Uhr

Werner Schöll: 2012Oberpullendorf, Burgenland"Neid ist die schönste Form der Anerkennng"Werner Schöll ist bei seinen zahlreichen Aktivitäten in der Gemeinde einfach näher dran. Sein Heimatort Oberpetersdorf ist ihm ans Herz gewachsen, hier lebt der Raiffeisen-Angestellte mit seiner Gattin ein beschauliches Leben. "Ich bin gern zu Hause, ich mag die Menschen hier. Aber ich bin mir als Bürger meiner Verantwortung bewusst, deshalb bringe ich mich in das Dorfleben ein." Oberpetersdorf hat 600 Einwohner, Werner Schöll ist auch politisch aktiv: Er ist Gemeinderat bei Zukunft Dorf. "Wir sind eine Generation, wo vieles aufwärts ging, ich habe einiges mit aufgebaut." Die Dorfgemeinschaft halte zusammen. "Wir haben ein reges Vereinsleben, ich bin glücklich darüber für die Gesellschaft etwas bewegen zu können." Besonders der Petersclub liegt dem Mittfünfziger am Herzen, dieser wurde 1984 gegründet. "Ich bin von Anfang an dabei, wir veranstalten Bildungstage, Heimatabende, Ausflüge, Wanderungen und vieles mehr." Alles wird in Wort und Bild festgehalten und auf meinbezirk.at gestellt.

"Tu Gutes und sprich darüber" ist das zweite Motto von Werner Schöll, alles wird möglichst schnell online gestellt: "meinbezirk.at ist eine wichtige Plattform beziehungsweise eine wöchentliche Bühne für mich, wo ich unsere Aktivitäten öffentlich machen kann. Die Leute freuen sich, wenn sie sich in der Zeitung sehen. Ich bekomme viele Rückmeldungen."