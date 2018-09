Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

15.09.2018, 21:22 Uhr

Während einer Amtshandlung im Ortsgebiet von Oberpullendorf rastete ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf aus und ging tätlich auf die einschreitenden Polizeibeamten los.

Die Polizisten aus Oberpullendorf erhielten einen Einsatz im Stadtgebiet von Oberpullendorf, als am 14. September 2018 ein PKW-Lenker gegen die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße fuhr. Am Einsatzort eingetroffen wurde ein Mann, welcher deutliche Alkoholisierungsmerkmale aufwies, bei dem stillstehenden PKW angetroffen werden. Über Aufforderung, seinen Führerschein vorzuweisen, verweigerte der PKW-Lenker lautstark seine Identität preis zu geben und ging ohne Vorankündigung auf die beiden Beamten los. Dabei versetzte er einem Polizisten mehrere Stöße gegen die Brust. Schließlich konnte der Tobende von den Exekutivbeamten durch Anwendung von Körperkraft überwältigt und festgenommen werden. Bei der Amtshandlung und dem folgenden Gerangel wurde einer der einschreitenden Polizisten verletzt.Der aggressive Mann wurde zur Polizeiinspektion Oberpullendorf gebracht, wo in der Folge seine Identität geklärt werden konnte. Eine Aufforderung zum Alkomatentest wurde von ihm verweigert. Gegen den 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf wird im Wegen der Bezirkshauptmannschaft ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Desweiteren wird er sich vor Gericht wegen tätlichem Angriffs auf einen Polizeibeamten verantworten müssen.