Zugemüllter Radweg in Stoob-Süd

14.09.2018, 11:35 Uhr

Lösung finden

Hier geht Deutschland mit gutem Beispiel voran. Dort wird für alle Verpackungen Pfand verrechnet. Auch das Installieren von weiteren Mistkübeln könnte vielleicht helfen. Fakt ist, dass die heutigen Kinder mit diesen Aktionen eine desolate Zukunft erwartet. Am Ende bleibt der Appell an jeden einzelnen von uns: Müllt die Natur nicht zu, Abfall gehört einfach in die Tonne und sonst niergends hin.