24. Klosterer Kastanienfest

KLOSTERMARIENBERG. Am Nationalfeiertag, den 26. Oktober 2017 ab 12:00 Uhr, findet das schon zur Tradition gewordene Klosterer Kastanienfest im herrlichen Ambiente des Klostergeländes von Klostermarienberg statt – heuer schon zum 24. Mal.Es ist das Fest der Klostermarienberger für den ganzen Bezirk und natürlich für die vielen Touristen im schönen Sonnenland und Blaufränkischland Mittelburgenland. An diesem Tag und an zahlreichen Tagen davor arbeiten die Vereine Klostermarienbergs für dieses Fest.

Es werden wie alljährlich pikante und süße Kastanienschmankerl und frisch gepresster Apfelsaft u.v.m. geboten. Es gibt wieder Kastanienbier aus heimischen Kastanien – gebraut im Burgenland! Ebenso bieten wir Kastanienmehl aus heimischen Kastanien an – mit einem umfangreichen Rezepteheft kann dann auch zuhause (nach-)gekocht werden.Neben Kinderbetreuung in beheizten Räumen, gibt es Info vom Verein D’Kaestnklauba, von der ARGE Zukunft Edelkastanie und vom Naturschutzbund Burgenland.Musikalisch werden wir heuer von 12 jungen Musikerinnen und Musikern aus der Umgebung unterstützt: Das 11-er Blech spielt auf!Der Reinerlös dieser Veranstaltung dient ausschließlich der Erhaltung der Klosteranlage – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Festes arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.Heuer wurde das Innere der Arkaden fertigrenoviert und ein Taubennetz angebracht. Das Nebengebäude, der frühere "Saustall", wurde entrümpelt – für die Renovierung der Mauern und das vom Bundesdenkmalamt vorgeschriebene Dach mit Doppeldeckung (sehr teuer!) fehlt aber noch Geld. Wir hoffen, dass das heurige Fest erfolgreich wird und dann die noch notwendigen Arbeiten in Angriff genommen werden können.