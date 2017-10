Die Stehaufmandln - "Das Beste aus 30 Jahren"

Großwarasdorf: KUGA |

Unfassbar, vor 30 Jahren gab es den Urknall des Wiener Schmähs, die Geburtsstunde der Stehaufmandln, in einem kleinen Heurigenlokal am Wiener Stadtrand. Damals waren sie ein Trio und blieben es auch über 20 Jahre lang: Helmut Reinberger, Rudi Kandera und Peter Peters, eine Riesenschmähpartie!

Heute gibt’s noch immer den Schmäh, der nie ausgestorben ist, aber sich ein wenig verändert hat. Er ist teilweise kritischer, teilweise politisch, jedoch immer für alle Generationen und für ein Publikum, das bereit ist, sich zum Lachen verführen zu lassen. Weil die Wurzeln nicht verleugnet werden, gibt es in jedem Programm auch etwas Wienerisch - Musikalisches zu hören und natürlich auch zu sehen. Man kann ruhig hinschauen, obwohl die beiden „Buam” zusammen schon 145 Jahre alt sind – gut, Schildkröten sind auch schön anzusehen, aber lange nicht so lustig.

30 Jahre Stehaufmandln – man muss dabei sein!