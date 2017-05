Gartenführung im Schloss Lackenbach

Lackenbach: Schloss Lackenbach |

Die Besucher erwartet eine spannende und informative Themenführung, die in die Renaissancezeit zurückführt.



Am Weg durch die beeindruckenden Gartenanlagen, vorbei am romantisch mäandrierenden Selitzabach, wird auch fachkundig auf die besondere Flora und Fauna aufmerksam gemacht. Neben seltenen heimischen Gewächsen sieht man zum Beispiel auch Mammutbäume und andere exotische Baumriesen, die in Lackenbach vor mehr als 100 Jahren gepflanzt wurden. Hobbygärtner aber auch Gartenprofis können viele wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen.



Termine:



Jeden letzten Freitag in den Monaten Mai bis September. Für Gruppen weitere Termine auf Anfrage.