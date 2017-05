Heinz Marecek "Das ist ein Theater!" Begegnungen auf- und hinter der Bühne

Großwarasdorf: KUGA |

Ein Abend rund um das Theater. Geschichten und Anekdoten von Schauspielern, Regisseuren, Direktoren, Autoren und Bühnenbildnern. Von kleinen Missgeschicken und großen Katastrophen. Auf der Bühne, hinter der Bühne, im Souffleurkasten, in den Garderoben. Von Nestroy bis Peymann, von Torberg bis Haeusserman, von Qualtinger bis Karajan, von Girardi bis Ustinov, von Wien bis Hollywood.

Der absolute Publikumsliebling Heinz Marecek hat mit vielen „Granden“ des heimischen Theaters gearbeitet. Und gerade diese Anekdoten zählen zu den besten und lustigsten. Kortner, von Cziffra, Aslan, Gessner, Meinrad, Böhm, Ustinov, Sowinetz, Waldbrunn und Schenk -, um nur einige der großen und unvergesslichen Namen zu nennen, die in den Geschichten vorkommen, die Heinz Marecek erzählt, spielt und parodiert.

Lachen ohne Ende ist garantiert!

Prof. Heinz Marecek, Jahrgang 1945, ist als Schauspieler und Regisseur, weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Nicht zuletzt wegen zahlreicher Film- und TV-Rollen, u.a. in „Der Bockerer“, „Schwejk“, „Die liebe Familie“. Aktuell sehen ihn seine Fans in den TV-Serien „SOKO Kitzbühel“ - mittlerweile wird die 14. Staffel gesendet - und „Die Bergretter“.

Wenn Heinz Marecek einmal drehfrei hat kommt er natürlich auch in die KUGA! Nicht versäumen und rechtzeitig Karten reservieren!



Tickets auch buchbar unter www.oeticket.com