"Jazz and Peace" Konzert von S.O.D.A.

Jazz and peace„Jazz and Peace“ - Soundtrack zum Roman „Jazz und Frieden“ von Oliver StegerSchon während seiner Arbeit am Roman „Jazz und Frieden“ entstanden beim Kontrabassisten und Autor Oliver Steger erste musikalische Skizzen und die Idee einen Soundtrack zum Buch zu produzieren. Sein Debütroman – eine (fast) autobiografische Geschichte, die sich im Laufe der Erzählung immer mehr im Reich der Fantasie entfaltet – wurde im Mai 2016 im Verlag Wortreich veröffentlicht.

Live wird die Musik von Oliver Stegers Band „S.O.D.A.“ präsentiert: Die charismatische Sängerin Lise Huber hat auch den Hauptteil der Songtextarbeiten übernommen und zur Musik von Oliver Steger kongenial umgesetzt. Der eigenständige Sound von S.O.D.A. wird durch das geschmackvolle und versierte Spiel vonJohannes Specht (g) und Konstantin Kräutler (dr) komplettiert.Infos und Tourdaten: www.oliversteger.com