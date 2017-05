Ausbau Therme Lutzmannsburg: Rot-blaue Ankündigungspolitik geht weiter

08.05.2017, 13:13 Uhr

In einem Interview spricht sich Landesrat Petschnig für Investitionen in der Höhe von 25 bis 30 Millionen für die Therme Lutzmannsburg-Frankenau aus. „Petschnig hat keine konkrete Pläne zu den geplanten Investitionen vorgelegt“, kritisiert Berlakovich und weist auf den rot-blauen Zick-Zack-Kurs bei der Privatisierung der Therme hin: „Die Menschen im Mittelburgenland haben es satt, ständig Ankündigungen bei der Therme Lutzmannsburg-Frankenau zu hören. Es müssen endlich Taten folgen. Die rot-blaue Landesregierung ist diese bis dato schuldig geblieben.“

„Der Ausbau des Ruhebereichs ist schon längst überfällig und eine Forderung vieler Menschen. Wir fordern die sofortige Vorlage eines sinnvollen Investitionsplans für die Therme Lutzmannsburg-Frankenau, denn diese ist nicht nur ein Leitbetrieb, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Anstatt Investitionen in die Therme zu realisieren, gibt es offensichtlich Streit zwischen Rot-Blau auf Kosten der Region“, so Berlakovich abschließend.