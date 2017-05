„Ein Tag Bürgermeister“ - ÖVP lässt die Kaisersdorfer mitreden!

08.05.2017, 13:18 Uhr

„Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag Bürgermeister wären? Das möchte das Team der ÖVP-Kaisersdorf wissen und befragt die Bevölkerung über die Herausforderungen in der Gemeinde Kaisersdorf“, erklärt der ÖVP-Gemeindeparteiobmann Vbgm. Reinhold Bader. Die Politik beschäftigt sich viel zu oft mit sich selbst und es wirkt oft so als wäre der Kontakt mit den Menschen längst verloren gegangen. Das Team der ÖVP-Kaisersdorf geht einen anderen Weg: „Wir wollen wissen, welche Anliegen, welche Ideen und welche Vorschläge die Menschen für unsere Gemeinde Kaisersdorf haben!“ Alle Menschen in Kaisersdorf können ihre Anregungen notieren und die Vorschläge in den Postkasten beim ÖVP-Schaufenster bei der Bushaltestelle einwerfen.