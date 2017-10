In drei Gemeinden müssen Kandidaten in die Stichwahl

02.10.2017, 16:04 Uhr

In Ritzing schickten SPÖ und ÖVP zwei neue Spitzenkandidaten ins Rennen. Für die SPÖ trat der Pensionist Robert Trimmel an, für die ÖVP der ehemalige Hauben-Gastronom Ernst Horvath. Trimmel erhielt 361 Stimmen und Horvath 312 Stimmen, die beiden Kandidaten müssen am 29. Oktober bei der Stichwahl antreten. Auch in der Thermengemeinde Lutzmannsburg bleibt es spannend. Dort treten SPÖ Kandidat Roman Kainrath und Bürgermeister Christian Rohrer von der Aktiven Dorfliste am 29. Oktober bei der Stichwahl an.