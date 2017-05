Städtereise der Unterfrauenhaider Volkspartei

08.05.2017, 12:57 Uhr

Die Unterfrauenhaider Volkspartei besuchte im Zuge der alljährlichen Städtereise Kopenhagen. Am Programm standen am Freitag eine City Tour, eine Kanalrundfahrt, der Besuch vom Schloss Rosenborg und des Runden Turms sowie ein gemeinsames Abendessen. Den Samstag verbrachte die Reisegruppe in Roskilde im Wikingerschiffsmuseum und in der Kathedrale. Am Sonntag wurde die Brauerei von Carlsberg besichtigt, wo es auch eine Bierverkostung gab.Fotos von der Reise gibt’s unter https://www.flickr.com/photos/oevp-unterfrauenhaid...