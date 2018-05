2:1! ASK Kobersdorf beste Frühjahrself in der 1. Klasse Mitte

05.05.2018, 23:00 Uhr

Der ASK Kobersdorf schwimmt hingegen als beste Rückrunden-Elf der 1. Klasse Mitte weiter auf der Erfolgswelle, ist aber durch den verkorksten Herbstdurchgang mit lediglich 12 Punkten aus 13 Spielen weiterhin nur Tabellen-Achter (31 Punkte). „Wir haben Ambitionen für einen Aufstieg“, ist sich ASK Kobersdorf-Obmann Konrad Gradwohl zwar über den Rückstand von sieben Punkten auf Rang 2 bewusst, sieht aber dennoch eine Minimalchance auf den Aufstiegszug in die 2. Liga Mitte aufzuspringen.