Aufsteigerfrust! "Raufen mit dem Rotz!"

25.09.2018, 07:00 Uhr

BEZIRK (O.Frank). Abstiegskandidat oder Wundertüte lautet die Frage vor Saisonbeginn? Die beiden Aufsteiger SC Unterrabnitz & SC Bad Sauerbrunn 1B standen am 7. Spieltag in der 1. Klasse im direkten Duell gegenüber – die Kurstädter siegten klar mit 4:0! Für den SC Unterrabnitz die 3. Niederlage in Folge, zugleich das 4. sieglose Spiel & kassierte dabei 13 Gegentore. "Durch Verletzungspech & Rotsperren ist derzeit nicht mehr möglich. Wir raufen mit dem Rotz", so SCU-Obmann Johann Leitner. Auch der 2. Anzug des SC Bad Sauerbrunn durchlief zuletzt eine Hoch- & Talfahrt: In den ersten drei Runden ungeschlagen, setzte es drei Niederlagen. Folgte nun mit dem 4:0 im Aufsteigerduell der Befreiungsschlag? "Für uns gilt es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, legte Obmann Gerhard Kern das Ziel vor Saisonstart fest. Dennoch malen beide Klubs mit ihrer erfrischenden Spielweise ein Bild von mehr als konkurrenzfähigen Aufsteigern. "Aber nur dann, wenn wir nicht ersatzgeschwächt antreten müssen", so Leitner. Und geizen auch nicht mit Toren! Der Trefferschnitt pro Partie liegt bei beiden Mannschaften bei knapp vier Treffern. Skurril: In sechs Spielen des SC Unterrabnitz gab es stets eine rote Karte: "Drei für die Gegner & drei für uns", rechnet der Klubchef schmunzelnd vor. Tabellarisch nehmen die beiden Klubs vergleichsweise Nachzügler-Positionen ein, wie ein Blick auf die Aufsteiger aus den letzten Saisonen zeigt:Unterrabnitz (11. Platz/7 Pkte aus 6 Spielen), Bad Sauerbrunn 1B (8.; 10 P.).Frankenau (11.; 6 Pkte), Sieggraben (14.; 4 Pkte).Rattersdorf (9.; 7 Pkte), Kr. Geresdorf (6.; 9 Pkte).Oberloisdorf (1.; 18 Pkte), Großwarasdorf (11.; 6 Pkte).Unterfrauenhaid (8.; 10 Pkte), Kroatisch Minihof (13.; 4. Pkte).