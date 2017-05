HAK-Schüler aus Oberpullendorf unterstützten Teams bei „Special Olympics“

05.05.2017, 14:11 Uhr

Ein neuer Blick

„Special Olympics“ bedeutet die „Erschließung einer neuen sportlichen Dimension, wo Leistungen und sportliche Ziele, unabhängig von Fähigkeiten und Fertigkeiten, individuell definiert sind und dies im Sinne von „Training for Life“, so die Veranstalter. Beim Eisschnelllauf zum Beispiel sind die Bewerbe und Distanzen so angelegt, dass für geistig behinderte Sportler verschiedenster Leistungsniveaus die Möglichkeit besteht, daran teilzunehmen. Die Distanzen reichen von 25 Metern bis hin zu 1500 Meter.

Großer Kampfgeist

Zahlreiche Projekte

Die Schüler zeigten sich beeindruckt vom Kampfgeist und den Leistungen der Sportler: „Das war schon wirklich toll, was die Athleten trotz ihrer Einschränkung an Leistung gezeigt haben“, so eine Schülerin der 1 AK, „ich hätte das nie geschafft.“Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung werden in der HAK/HAS Oberpullendorf immer wieder ähnliche Projekte unterstützt. Die SchülerInnen der 4. Jahrgänge der HAK bzw. der 3. Klasse der HAS nehmen auch jedes Jahr an einem mehrtägigen Sozialprojekt teil. Damit den künftigen Leistungsträger unserer Wirtschaft auch die sozialen Aspekte der Gesellschaft nicht fremd sind und sie auch auf dieser Ebene Bewusstsein entwickeln und Verantwortung übernehmen können.