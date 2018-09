Herbert Schwarz aus Oberpullendorf: mit 61 zum ersten Triathlon

05.09.2018, 11:14 Uhr

Über Stock und Stein

Umso beeindruckender sind Geschichten wie diejenige des Oberpullendorfer Zahnmediziners Herbert Schwarz. Mit Ende 50 entdeckte er nach vielen sportfreien Jahren oder Jahrzehnten – Gartenarbeit ist ja auch gesunde Bewegung - zuerst das Radfahren für sich. Mit 60 begann er letztes Jahr das Training im Laufen und Schwimmen, jetzt mit 61 ist er topfit und diesen Sommer seinen ersten Triathlon gelaufen.Motiviert hat ihn ursprünglich sein Patient Edi Holzer aus Ritzing, der ja im Bezirk als Sportler bekannt ist. Seit zweieinhalb Jahren sind die beiden inzwischen gemeinsam am Mountainbike über Stock und Stein in den Wäldern unterwegs. Aber damit war es dann noch nicht genug. Im vergangenen September kam mit Holzer als Trainer zuerst das Lauftraining dazu, seit November trainierte Schwarz auch im Schwimmen – quasi von Null auf Hundert.Tochter Sabine, die seit letztem Jahr auch als Zahnärztin in der gemeinsamen Ordination arbeitet, nahm ihrem Vater dann letztlich die Entscheidung ab und meldete ihn in der Halbdistanz - 1,5 km schwimmen, 40 km radfahren, 10 km laufen - zum Mürzer Oberland Naturpark-Triathlon an. Sabine Schwarz trat selber in der Staffel mit ihrem Partner Florian Unterberger und Schwester Linda an. „Ich finde es faszinierend, dass mein Vater jetzt sportlicher ist als ich. Und ich bin sicher nicht unsportlich!“, zeigt sich die Tochter beeindruckt, „Er war alleine gerade mal 6 Minuten langsamer als wir drei Jungen gemeinsam in der Staffel!“

Motivation

Mit 2 Stunden 49 Minuten erreichte Schwarz damit den zweiten Platz in seiner Altersgruppe - und vor allem sein großes Ziel, den Triathlon durchzuhalten.„Das Ziel war schon wichtig und hat eine große Motivation und eine neue Intensität fürs Training gebracht,“ kommentiert Schwarz selber seine Leistung ganz unaufgeregt. Dass er damit ein Vorbild sein könnte und den Beweis geliefert hat, dass man auch mit „50+“ seinen Lebensstil noch ändern und dabei sogar beeindruckende Leistungen bringen kann, sieht er ebenfalls sehr entspannt – und packt das Rad ins Auto für das nächste Training.