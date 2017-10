Miriam Ziegler: "Jetzt sind wir viel entspannter!"

09.10.2017, 11:58 Uhr

STOOB (O.Frank). Applaus für Miriam Ziegler und Severin Kiefer. Dort, wo die trainierten Körper mit Schminke und strahlenden Gesichtern Pirouetten drehen und dabei die Zuseher mit ihren akrobatischen Sprüngen in glänzenden Kostümen bezaubern, da gelang es dem österr. Paarlaufduo trotz des Drucks, der auf der 23-Jährigen und ihrem 27 Jahre alten Partner, der heute Geburtstag feiert, lastete, bei ihrer allerletzten Chance, das zu erfüllen, was alle von ihnen erwarteten: Sie qualifizierten sich bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf offiziell für die Olympischen Winterspiele im Februar 2018 in Südkorea.

„Die Vorbereitung lief im Endeffekt anders als geplant, weil unser Trainer erkrankt ist und wir deshalb Berlin verlassen haben. Wir waren die letzten Wochen sehr viel unterwegs und es war sehr anstrengend. Trotzdem waren wir aber echt gut drauf“, so Miriam Ziegler zum Bezirksblatt. Was das Duo mit persönlicher Bestmarke unter Beweis stellte. „Dass bei der Olympia-Quali alles gut gegangen ist, hat uns unglaublich gefreut. Es hat gezeigt, dass wir in der Vorbereitung trotz Ortswechsels alles richtig gemacht haben.“ In beiden Bewerbsteilen schaffte das Paar persönliche Bestleistung. Nach dem Kurzprogramm lagen sie sogar auf Rang 1. „Ich freue mich sehr, zum 3. Mal an Olympischen Spielen teilzunehmen und zwar besonders, weil die Teilnahme schon jetzt am Beginn der Saison feststeht. Und ich entspannter in den Rest der Saison gehen kann“, so Ziegler, die bereits als 15-Jährige in Vancouver 2010 am Start war. Gemeinsam als Paarlaufpaar waren sie in Sochi 2014 dabei, belegten Platz 17. „Jetzt sind wir sehr motiviert uns weiter zu steigern – ohne uns zu viel Druck zu machen“, so die gebürtige Stooberin.