19.04.2017, 07:00 Uhr

"Vom bösen Schicksal geprägt"

Kegeln: SKC Kleinwarasdorf hakt Saison ab • Neues Saisonziel ist definiert



KLEINWARASDORF (O.Frank). Versöhnliches Ende! Der SKC Kleinwarasdorf hat mit vier ungeschlagenen Spielen zum Saisonende die Reißleine in der Kegler-Superliga gezogen und den freien Fall aus der Hinrunde mit einer drohenden Relegation gestoppt – Schlussrang 8. „Wir haben das Abstiegsgespenst verscheucht“, atmete auch Peter Brandstetter nach einer verkorksten Saison durch. Speziell die Hinrunde „war von einem bösen Schicksal geprägt“, so Brandstetter, sein monatelanger Ausfall wie auch der von Roland Gallos hinterließen Spuren. Um in der Rückrunde wieder alles gut zu machen. „Wir verloren nur gegen die ersten Drei der Tabelle“, zeigt er sich zufrieden. Für die neue Saison soll bei seinem Klub eine Abstiegsgefahr kein Thema sein. „Wir wollen wieder vorne dabei sein, das Ziel ist ein Top 3-Rang“, so der Kr.Geresdorfer. Freudig sieht der 46-Jährige einem Ligaduell gegen SKC Ritzing entgegen, jedoch muss der Bundesliga Ost-Meister erst seine Relegation bestehen …

