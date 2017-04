19.04.2017, 07:00 Uhr

"Wir benötigen jetzt eine neue Euphorie!"

MANNERSDORF (OF). Neue Impluse nötig! "Wir haben noch sieben Spiele vor uns. Daraus wollen wir mit einem neuen Trainer das Beste daraus machen", hält UFC Mannersdorf-Sektionsleiter Hannes Schwarz fest. Robert Marton löste vor wenigen Tagen Zsoltan Kratochwill wurde vor wenigen Tagen von Robert Marton abgelöst, der nun "vor allem im Training eine neue Euphorie bewirken soll", so Schwarz. Denn zuletzt war von mangelnder Trainingsbeteiligung die Rede. Obwohl der 2. Klasse Mitte-Klub mit guter Ausgangsposition in die Rückrunde startete: "Wir waren nur sechs Punkte hinter einem Aufstiegsplatz", betont der UFC-Funktionär. Unzufriedener Nachsatz: "Diese Chance haben wir vertan. Deshalb planen wir schon für die nächste Saison!"

