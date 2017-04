26.04.2017, 07:00 Uhr

"Wir haben jetzt eine breite Brust"

2. Klasse: Euphoriewelle beim ASK Raiding • "Wir bleiben aber am Boden"



RAIDING (O.Frank). Rang 7 in der Rückrunden-Tabelle, mit nur sieben Gegentoren in sieben Spielen die zweitbeste Rückrunden-Abwehr der 2. Klasse Mitte: Nicht nur auf dem Papier ist beim ASK Raiding alles eitel Wonne: Trotz des 7:0-Rekordsiegs gegen ASK Hirm in der Vorrunde hat sich beim Schlusslicht laut Obmann Christian Zimmer „nichts Großartiges im Vergleich zur Herbstsaison verändert, nur die Ergebnisse stellen sich ein.“ Um aber auch den Grund zu nennen: „Vieles war Kopfsache, vor allem konnten wir oft mit einer Führung nicht umgehen.“ Zweifelsfrei: Respekt hat sich der 1954-gegründete Klub ungeachtet des Tabellenstands mit neun Punkten Rückstand auf den Vorletzten SV Markt St. Martin in der Rückrunde mehr als erarbeitet. Und groß ist das Vertrauen in die zuletzt gezeigten Stärken nach einer spielfreien Runde am So., 17 Uhr, bei Aufstiegsaspirant UFC Sieggraben: „Wir fürchten uns nicht, denn wir haben jetzt eine breite Brust“, betont der Klubchef.

