Arbeiterkammer-Betriebsbesuch bei ALU-Sommer in Stoob

05.05.2017, 13:53 Uhr

AK-Präsident Gerhard Michalitsch: „Hier wird auf die Lehrausbildung wertgelegt“

STOOB. Am 3. Mai war AK-Präsident Gerhard Michalitsch zu Besuch bei Firma Alu Sommer in Stoob. In Begleitung der Betriebsratsvorsitzenden Martin Moors und Franz Piller wurde der Betrieb besichtigt und zahlreiche Gespräche geführt.„Wir werden in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Was den Traditionsbetrieb in Stoob auszeichnet, das ist die gute Zusammenarbeit und gewerkschaftliche Vertretung durch die Betriebsrätinnen und Betriebsräte“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

Vorbild: Lehrlingsausbildung

An jeder Station und in jeder Abteilung trafen die Besucher immer wieder auf ehemalige Lehrlinge oder auf junge Kolleginnen und Kollegen, die gerade in Ausbildung sind. Daran sei klar erkennbar, dass bei Alu Sommer die Lehrausbildung im eigenen Betrieb einen hohen Stellenwert habe. Daher sei es auch nicht verwunderlich, dass man im gesamten Betrieb gerade in Zeiten hoher Auslastung auf langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen könne, die ihr Handwerk bereits bei Alu Sommer gelernt haben.