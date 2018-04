Es soll "A guade Zeit" für alle sein

23.04.2018, 17:14 Uhr

2. Vollversammlung Tourismusverband Lutzmannsburg Mittelburgenland

Erfolgreiches Jahr

.NECKENMARKT (EP). Im Gasthaus "Zur Traube" konnten Obmann Günter Kurz und Geschäftsführer Hans Peter Filz bei der zweiten Vollversammlung neben zahlreichen Vertretern aus den Mitgliedsgemeinden auch Landesrat Alexander Petschnig und Burgenland Tourismus Geschäftsführer Hannes Anton begrüßen.Alexander Petschnig lobte in seinen Begrüßungsworten die optimistische Stimmung der Touristiker und die tolle Arbeit des Verbandes. "Die Verantwortlichen im Mittelburgenland sind Vorreiter im Bereich der Zusammenarbeit, dies spiegelt sich in den erfreulichen Zahlen wieder. Lutzmannsburg ist weiter unter den führenden Destinationen und kann sich über die drittstärksten Nächtigungszahlen im Lande freuen."Auch Obmann Günter Kurz freut sich über ein grundsätzlich positives Jahr 2017: "Das Burgenland kann sich über ein Plus freuen, auch das Mittelburgenland konnte sein Schärflein dazu beitragen." Einzig die Aufenthaltsdauer der Gäste sollte erhöht werden, außerdem wünscht sich Kurz eine bessere Vermarktung und Vernetzung des touristischen Angebotes. "Nur schlafen und essen ist zu wenig, wir brauchen Erlebnisse in den Bereichen Wein, Kultur, Natur und Veranstaltungen als Motivation für unsere Gäste."

Kampagnen

Der Tourismusverband war nicht untätig, zahlreiche Ideen wurden aufgegriffen und in vielen Stunden gemeinsam diskutiert. Man wolle den Gästen "A guade Zeit" bescheren. "Dazu gehört auch eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Verein Blaufränkisch Pur mit den Mitgliedsgemeinden Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg, Neckenmarkt und Raiding. Ich hoffe, dass wir in Zukunft alle an einem Strang ziehen", so Kurz.Geschäftsführer Hans Peter Filz erläuterte im Anschluss sämtliche Marketingaktivitäten. Unter anderem ist aktuell einen neue Website in Ausschreibung mit Integration eines modernen Newsletters und Messenger Tools, außerdem gibt es eine Mail Kampagne "Familie". Eine "Wetter" Online Kampagne auf oe24 in Zusammenarbeit mit dem Burgenland Tourismus und zwei weiteren Regionen soll zur Gewinnung neuer Tagesgäste beitragen. Gespart wird in Zukunft auch innerhalb des Vereins: es gibt kein eigenes Büro mehr, stattdessen werden diverse Dienstleistungen von der Sonnentherme übernommen.