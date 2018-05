Gemüse des Jahres 2018 ist "Erd2-Tom2: der Aus-der-Erdische

03.05.2018, 15:06 Uhr

Die "galaktische" Pflanze wurde im Rahmen des Tages der offenen Gärtnereien vorgestellt

NECKENMARKT (EP). In der Gärtnerei Sauer stellten der Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, DI Niklaus Berlakovich, Gärtner-Präsident Ök.-Rat Albert Trinkl und der Bürgermeister der Gemeinde Hannes Igler die Pflanze vor, von der zwei Gemüsesorten geerntet werden können.Das diese Pflanze wachsen kann, funktioniert nach dem einfachen Prinzip der Veredelung. "Dafür werden eine Kartoffel- und eine Paradeiserpflanze angetrieben, die Wurzeln des Erdapfels werden dam mit dem Trieben der Tomatenpflanze verbunden", erklärt Trinkl. Da beide Pflanzen zu den Nachtschattengewächsen zählen und eng miteinander verwandt sind, verwächst sich die Veredelungsstelle sehr gut. "Sowohl die Wurzeln als auch die oberirdischen Teile der Pflanze entwickeln sich normal weiter", erlklärt Trinkl. Die Gärtner haben sich bei den ERdäpfeln für eine mittelspäte Sorte mit da. 170 Gramm schweren Früchten entschieden, der Paradeiser ist eine rote, frühreife Eiertomate die sich sowohl für den Frischverzehr als auch zum Verkochen eignet. Beide Sorgen zeichnen sich durch hohen Ertrag aus und sind in den burgenländischen Gärtnereien erhältlich.Erd2-Tom2 ist frostempfindlich und ist sowohl für die Pflanu´zung in sowohl in großen Kübeln als auch für die Freilandpflanzung geeignet. "Wichtig ist, dass die Veredelungsstelle über der Erde liegt und nicht vergraben wird."Auch Präs. Nikolaus Berlakovich ist von der neuen Gemüsepflanze begeistert und lobt die Arbeit der heimischen Gärtnereien: "Die Gärtner des Burgenlandes sind eine kleine und feinen Berufsgruppe, die einen wichtigen Beitrag zur Verschönerung unserer Gemeinden leisten. Außerdem bieten sie neben den bekannten Pflanzen auch Neuheiten und Trends usn sind aomit immer am Puls der Zeit."