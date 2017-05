STRABAG-Büro in Markt St. Martin eröffnet

03.05.2017, 14:26 Uhr

Landeshauptmann Hans Niessl hob bei der Eröffnung am 28. April 2017 den hohen Stellenwert der STRABAG als wichtiger Arbeitgeber ebenso hervor wie deren Vorbildfunktion bei der Ausbildung von jungen Technikern und Lehrlingen.Die STRABAG AG ist im Bereich aller Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau ein wichtiger Partner des Landes. Die Niederlassung in Markt St. Martin, sie bearbeitet die Region Burgenland und Niederösterreich-Süd, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.Das bisherige Gebäude war zu klein geworden und entsprach nur mehr bedingt den heutigen Anforderungen. Anstelle einer Investition in die Sanierung des Gebäudes entschied man sich für einen Neubau. Mit dem neuen Standort zwischen Lagerplatz, Asphaltmischanlage, Recyclingplatz und Bodenaushubdeponie wurden Synergien in der internen Verwaltung und Organisation bzw. Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen. Das zweigeschossige Gebäude verfügt über eine Fläche 819 m2 und wurde mit dem Baukastensystem von Lukas Lang Building Technologies errichtet.Die Alu-Glasfassade besteht aus grauem Sonnenschutzglas. Im Sinne der Nachhaltigkeit kann, wenn erforderlich, das ganze Gebäude zerstörungsfrei abgebaut und an einem anderen Ort wieder errichtet werden. Geheizt bzw. gekühlt werden die Büros über eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Bei Außentemperaturen unter null Grad wird mit Erdgas geheizt.