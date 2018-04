Erdbau und Vermietung von Baumaschinen von Karl Denes in Weiden bei Rechnitz

27.04.2018, 08:04 Uhr

Bagger für alle Grabungsarbeiten



und alles was dazu gehört. Zusätzlich vermietet er seineauch.Karl Denes vermietet seinen. Dabei kosten die Anlieferung 1 Euro pro Kilometer, die Abholung ist gratis. "Bei Bedarf gebe ich natürlich auch eine kleine Einschulung", so Karl Denes, der eine 15-jährige Baustellenerfahrung in den verschiedensten Bereichen vorzuweisen hat.Es handelt sich um einenschweren Bagger mit einer Breite von. Damit ist das Gerät auch für kleinere Grabungen geeignet. Er schafft eine"Kunden sollten etwa zwei Wochen vor Bedarf das Gerät anmieten", rät Karl Denes jenen, die auf Nummer sicher gehen wollen.

Vermietung von Baumaschinen für die Erdbewegung

Preisliste

Kontakt

Weiters hat Karl Denes einenim Sortiment, mit dem man beispielsweise Zaunlöcher bohren kann. Seinist perfekt für schwere Stemmarbeiten, der aber auch kleinere Abbrucharbeiten mühelos schafft.Minibagger Kumatsu 1,6t € 120,00 pro TagAb 3 Tage € 100,00 pro TagSamstag 8:00 bis Sonntag 20:00 Uhr € 190,0030er Löffel inkl.60er Löffel inkl.Böschungslöffel € 15,00 pro TagErdbohrer € 50,00 pro TagHydromeisel € 60,00 pro TagBeton- u. Asphaltschneidmaschine auf Anfrage(bis zu 20 cm Tiefe)Stampfer (Frosch) € 60,00 pro TagTreibstoff für alle Baumaschinen voll hin und voll retourBagger inkl. Fahrer inkl. Diesel € 37,00 pro Std.Zustellung € 1,00 pro kmRückholung gratisAlle Preise sind ohne MwSt. aufgrund der Kleinunternehmerregelung.Erdbau und Vermietungvon Baumaschinen7463 Weiden bei Rechnitz 140664/430 97 37