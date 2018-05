Oberwarter Siedlungsgenossenschaft schafft Wohnraum in Bad Tatzmannsdorf

03.05.2018, 15:16 Uhr

Das erste Wohnhaus in Bad Tatzmannsdorf der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) entstand vor 25 Jahren in der Feldgasse.

Fast 5.000 Wohnungen

BAD TATZMANNSDORF (kv). Nunmehr konnte die OSG am 2. Mai 2018 erneut in der Feldgasse zur Gleichenfeier laden. Mit einem Bauvolumen von 1 Million Euro entstehen in dort acht moderne Wohnungen. Architekt Martin Schwartz zeigte sich für die Planung verantworlich. Voraussichtliche Übergabe der Wohnungen ist Ende des Jahres.Mit der Baufirma Teerag-Asdag verbindet die OSG ebenfalls eine langjährige und fruchtbare Zusammenarbeit. "Wir haben gemeinsam fast 5.000 Bauprojekte umgesetzt", so Direktor Gerhard Ploy. Auch beim neuesten Projekt bleibt sich die OSG treu und baut auf das Burgenland. "Wir haten 2017 ein Bauvolumen von rund 115 Millionen Euro, 90 Prozent davon floss zurück in die burgenländische Wirtschaft", sagt OSG-Obmann Alfred Kollar.

Projekt in Schwebe

Mit der neuen Gemeindeführung, Bgm. Gerd Polster und VizeBgm. Barbara Baldasti, gab es zu Jahresbeginn bereits Gespräche bezüglich eines neuen Projektes. Denn die OSG hat noch einiges vor in Bad Tatzmannsdorf. "Wir haben in dem viertel Jahrhundert in Bad Tatzmannsdorf 163 Wohneinheiten gebaut und es gab nie einen nennenswerten Leerstand", so Kollar. "Wir sind eine ständig wachsende Gemeinde und wollen weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Wir sind bemüht, einen goldenen Mittelweg zu finden", so Bgm. Polster.