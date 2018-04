O.K. Energie Haus errichtet neue Produktionsstätte in Großpetersdorf

20.04.2018, 08:43 Uhr

3200 m² Gesamtnutzfläche, eine topmoderne Produktionsanlage samt Bürogebäude mit Showroom sind geplant.

Startschuss für den Bau

GROßPETERSDORF. Das Fertighausunternehmen in Großpetersdorf ist vor allem in den letzten Jahren stark gewachsen und beschäftigt aktuell 34 Mitarbeiter."Der aktuelle Standort verfügt einfach nicht mehr über die Kapazitäten, die wir für einen reibungslosen Betrieb brauchen", sagt Geschäftsführer Michael Oberfeichtner.In wenigen Tagen rücken die Bagger an. Neuer Standort ist neben dem Lucky Town. Geplante Fertigstellung sit bereits im November 2018. "Höchste Qualität unserer Produkte und ständige Weiterentwicklung haben Priorität", so Oberfeichtner.Das Werk wird ausgestattet mit den modernsten Maschinen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Einzigartig in Österreich ist die CNC gesteuerte Multifuktionsbrücke samt Einblasplatte. Die Einblastechnologie 4.0 verbessert die ohne dies hohe Dämmqualität nochmals.Zusätzlich bietet das neue Firmengelände auch Platz für die O.K. Akademie.

Mit Blick auf die Produktion





Zur O.K. Energiehaus GmbH

Preise und Auszeichnungen

Büro und Werk werden ganz bewusst zusammengebaut. Vom Besprechungsraum sieht man durch eine Glasscheibe den gesamten Produktionsablauf. "So können sich die Kunden von der hohen Produktionsqualität der O.K. Energiehäsuer selbst ein Bild machen", sagt GF Erich Kruckenfellner.Mit den ökologisch gebauten Niedrigenergiehäusern sorgt das Unternehmen für eine jährliche CO2-Einsparung von über 6.000 Tonnen. Schwerpunkt ist außerdem auch die Lehrlingsausbildung und Weiterentwicklung als Facharbeiter."Insgesamt arbeiten in unseren Partnerfirmen über 200 Arbeitnehmer in der Region direkt mit oder an unseren Produkten. Damit sind wir bemüht, die Wertschöpfung in unser Region zu belassen", so Oberfeichtner.Regionalitätspreis BurgenlandPlatz 40 bei den Top 150 – Österreichs Wachstumschampions 2018 des Magazins ProfilAuszeichnung in der Financial Times – Europe als eines der Top 1000 Unternehmen EuropasErfolgreich teilgenommen an: familienfreundlichste Betriebe des Burgenlandes und Burgenländischer Holzbaupreis