Projektabschluss von „We make the garden better together“

Am Samstag, den 28. April feierten die SANI-KIDS Rechnitz den gelungenen Abschluss von dem Renovierungsprojekt „We make the garden better together“.

Dabei luden die Mitglieder der SANI-KIDS in das Wohnheim Kastell Dornau.Unter den Besuchern befanden sich auch Herr Bürgermeister Martin Kramelhofer, Bezirkstellenleiter Rudolf Luipersbeck und die Leiterin des Wohnheimes Carina Klampfl.Eröffnet wurde die Feier durch eine Rede von dem Jugendgruppenleiter Robert Oszwald.Anschließend gab die Projektgruppe, bestehend aus Raphael Wanger, Jan Golacz und Ines Steiner einen Einblick in den Arbeitsaufwand, der hinter diesem Projekt steckte.Ein großer Dank galt auch den großzügigen Sponsoren, wie der Firma Schoditsch, der Firma Obi und dem Bürgermeister Martin Kramelhofer.Weiters wurde die hervorragende Kooperation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hervorgehoben.Die Feierlichkeit nahm mit Brötchen, Kaffee und Kuchen ein gemütliches Ende.