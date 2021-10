STADTSCHLAINING. Die B-SÜD Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H. präsentierte auf Burg Schlaining die B-Süd-Studie und Wohnbauform. Burgenländer schätzen Stabilität und sehen leistbaren Wohnraum als größte Herausforderung.

B-SÜD-Geschäftsführer Johann Fellinger wählte für die Präsentation die Friedensburg Schlaining als Ort der Begegnung, des Dialogs und des Gesprächs. Geladen waren die BürgermeisterInnen als Baubehörde 1. Instanz und Raumplaner der Kommunen aus der Region Südburgenland. Diskutiert wurden die aktuellen Ergebnisse der B-SÜD-Wohnbaustudie mit LR Heinrich Dorner und dem Meinungsforscher Peter Hajek.

Meinungsforscher Peter Hajek

hochgeladen von Peter Seper

Die Studie zeigt eines sehr deutlich: „Auch bei Burgenländerinnen und Burgenländer steht beim Wohnraum die Preisfrage an erster Stelle. Umso mehr sehen wir uns als gemeinnützige Wohnbauträger in die Pflicht genommen, denn leistbarer Wohnraum wird in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig sind wir aber auch gefordert, nach wie vor qualitativ und innovativ zu bauen, um nachhaltige Werte für kommende Generationen zu schaffen“, so B-SÜD-Geschäftsführer Johann Fellinger bei der Präsentation der Studie.

Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner betonte die große Bedeutung von geförderten Wohninitiativen: „Wir müssen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse beim Schaffen von Wohnraum noch mehr Rücksicht nehmen. Besonders im Burgenland ist etwa die öffentliche Verkehrsanbindung ein entscheidender Faktor in Hinblick auf die Zufriedenheit der BewohnerInnen. Wir müssen hier gemeinsam mit den gemeinnützigen Bauträgern wie der B-SÜD versuchen, für die BurgenländerInnen leistbaren und vor allem lebbaren Wohnraum zu schaffen“.

hochgeladen von Peter Seper

Zufriedenheit, aber auch Zukunftsskepsis

Die Befragung vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research unter der Studienleitung von Peter Hajek macht eines deutlich: 94 Prozent der Befragten zeigen sich mit ihrer aktuellen Wohnsituation zufrieden – 8 Prozent sind derzeit auf Wohnungssuche. Wenn es um die Schaffung von Wohnraum geht, dann steht die Preisthematik ganz weit oben auf der Agenda. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie: 77 Prozent der Befragten sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis des Wohnens im Burgenland zufrieden und zwei Drittel unterstreichen auch die Qualität im gemeinnützigen Wohnbau - 57 Prozent sehen ihn auch als innovativ an. „Für gemeinnützige Wohnbauträger wird es auch aufgrund der steigenden Grundstücks- und Baukosten immer schwieriger, die gewohnte Qualität zu liefern. Wir stellen uns aber gerne der Herausforderung und werden in den kommenden Jahren weiter daran arbeiten, für die BurgenländerInnen attraktiven und vor allem leistbaren Wohnraum zu schaffen“, so Fellinger abschließend.

B-SÜD Geschäftsführer Johann Fellinger

hochgeladen von Peter Seper

Über B-SÜD

Die B-SÜD Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H., ein Unternehmen im Unternehmensverband der Gemeinnützigen Bau- u. Wohnungsgenossenschaft “Wien-Süd”, wurde im Jahr 1949 gegründet und hat ihren Firmensitz seit 1995 in Eisenstadt. Mit der Realisierung von zahlreichen Wohnhausprojekten leistet sie einen anerkannten Beitrag zum sozialen Wohnbau im Burgenland, indem sie unter Einhaltung höchster Qualitätsmaßstäbe leistbaren Wohnraum schafft.