Am frühen Morgen, um 6.30 Uhr, hat mich eine Elster aufgeweckt. Da mir die Sonne schon beim Fenster reinlacht, bleib ich gleich auf, frühstücke, packe meinen Rucksack und auf gehts: Teichalm.



Diesmal wandere ich vom Teichalmsee zur Tyrnauer Alm. Ich starte um 8.48 Uhr, erst geht es am Skihang entlang und nach ca. 1/4 Stunde in den Wald. Der Weg ist meistens schattig und schön zu gehen. Erst marschiert man auf einer Forststraße und schließlich führt ein Pfad weiter bis zur Tyrnauer Alm. Als ich vom Wald raustrete, sehe ich schon die Alm mit der Hütte. Ich lasse die Hütte rechts liegen und gehe weiter zur Roten Wand, welche ich bereits vom Gerlerkogel (Wanderung von Nechnitz aus) gesehen habe. Der Weg wird steiler, ich wandere vorbei an grasenden Kühen und bald betrete ich wieder den schattigen Wald. Es wird steiniger und felsiger. Die Blumenvielfalt ist überwältigend und wunderschön. Ab und zu treffe ich andere Wanderer.

Am Gipfel, 1505 m, angekommen genieße ich erstmal die Aussicht und die Paragleiter. Nach einer kurzen Kaffeepause gehe ich die gleiche Strecke bis zur Tyrnauer Alm retour. Weiter gehe ich den links wegführenden Forstweg.

Eigentlich wollte ich direkt wieder zum Teichalmsee, aber nach einiger Zeit sehe ich den Steirischen Jokl /Almhütte und die Wallfahrtskirche Schüsserbrunn angeschrieben - 1,5 Stunden. Zeit hab ich - also los ......... Beitrag und Fotos folgen