Hier ist der erste Teil der Wanderung nachzulesen: Teichalmsee bis zur Roten Wand und Tyrnauer Alm.

Nachdem ich mich am Retourweg entschlossen habe zum Wallfahrtsort Schüsserlbrunn zu wandern, gehe ich wieder bergauf. Laut Wegweisen ist die Strecke in 1,5 Stunden zu gehen. Ich brauche 1 3/4 Stunden.

Es ist kurz nach Mittag und der Forstweg ist öfters von der Sonne geküsst und mir ist ziemlich warm. Nachdem ich den Weg schon von meiner Hochlantsch-Wanderung kenne, bin ich erstaunt, dass es doch ziemlich bergan geht - es ist halt ein Unterschied ob man den gleichen Weg bergauf oder bergab geht.

Beim Steirischen Jockl, 1363 m, angekommen bin, gönne ich mir erst mal eine Jause und an kühlen Radler gespritzt 😂, nicht dass ich noch die Stiegen runter falle 😅

Gestärkt und ausgeruht mach ich mich auf, die 198 Stufen zur Wallfahrtskirche hinunter zu steigen. Schon nach den ersten Meter fühle ich mich sehr ergriffen und berührt von der Ausstrahlung des besonderen Ortes. Unten angekommen setze ich mich erstmal in die kleine Kapelle und lass die tiefe Berührung zu und Tränen fließen. Dies geschieht mir manchmal an besonderen Orten. Ein tiefes Gefühl von Frieden und Dankbarkeit macht sich in mir breit.

Hinter der Kapelle befindet sich die kleine Grotte mit den Schüsserl, der der Ort seinen Namen verdankt.

Nach einer Weile steige ich wieder nach oben, um mich auf den Heimweg zu machen. Am Teichalmsee angekommen umrunde ich diesen noch, um die 22 km meiner Wanderung voll zu bekommen😊

Man kann zur Wallfahrtskirche direkt vom See angehen - Dauer ca. 1,5 - 2 gemütliche Stunden oder über den Hochlantsch - Rundweg mit ca. 15 km, welcher anspruchsvoll ist, da der Abstieg vom Hochlantsch sehr steinig und steil ist, aber sehr schön.

Ich komme sicherlich wieder hier her.