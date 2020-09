Samstag, 26. September 2020

OHO Oberwart

A-7400 Oberwart, Lisztgasse 12

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr



"Tagung - Tradipe gejng o Roma - Gewalt gegen Roma"

Rezeption und Umgang miteinem europäischen Phänomen

Das Attentat von Oberwart hatte erhebliche Folgen für die autochthone Romagesellschaft im Burgenland und in Österreich. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik wurde der Volksgruppe gesellschaftlich relevante Aufmerksamkeit zuteil. Die teils prekären Lebensumstände rückten ebenso in den Blickpunkt der Öffentlichkeit wie die strukturelle Diskriminierung und die Vorurteilsstrukturen, mit denen Roma nach wie vor konfrontiert waren.

In der Folge setzten Bund, Land und Gemeinden zahlreiche Maßnahmen, die die Inklusion und Emanzipation der Roma voranbringen sollten. Selbst die Medien schwangen sich dazu auf, den pejorativen Begriff „Zigeuner“ durch die Selbstbezeichnung Roma zu ersetzen. 25 Jahre danach wird die Entwicklung seither auch von Vertreterinnen und Vertretern der Volksgruppe weitgehend positiv gesehen.

Während das Attentat von Oberwart also mehr oder weniger spürbare Veränderungen nach sich zog, blieben und bleiben Übergriffe auf Roma und Morde in anderen europäischen Ländern weitgehendfolgenlos für die Gesellschaften. Attentate in Ungarn, Frankreich und Italiensorgten immerhin für Schlagzeilen in der internationalen Presse und führten dazu, dass die EU nationale Strategien zur Inklusion der Roma einforderte. Gewaltakte (Morde, Brandanschläge, Pogrome) in Bulgarien, der Ukraine, in Serbien und dem Kosovo wurden wenig beachtet. Staatliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation der Roma fehlen in den meisten Ländern genauso wie ein rigoroses Vorgehen gegen rechtsextreme Gruppen und Medien, die mit rassistischen Parolen den Boden für die alltägliche Gewalt gegen Roma bereiten.

Bei der Tagung soll der Terror gegen Roma in den Staaten Europas, seine Rezeption und gesellschaftlichen Auswirkungen aufgezeigt und diskutiert werden.

Eröffnung:

Landtagspräsident Bgm. Georg Rosner

Andreas Lehner – Roma Volkshochschule Burgenland

Nadine Papai – Verein HANGO ROMA

ReferentInnen:

Magdalena Marsovsky (Ungarn)

Nadine Papai (Österreich)

Markus End (Deutschland)

StephanOzsváth (Deutschland – Journalist Ungarn kenner)

Moderation: Katharina Graf-Janoska

Ab 19.00 Uhr



"Fest der Vielfalt - Mulantintschago le mindenfelitikostar"

Im Rahmen unserer Kultur & Kunst Werkstatt HANGO ROMA veranstalten wir heuer im Jahr 2020 unter dem Motto „Kultur verbindet uns “ das Fest der Vielfalt – Mulantintschago le mindenfelitikostar.

Mit:

SAMER BANDA

ROMANO RATH

UNGARISCHE TANZGRUPPE JABING

Wir laden die BesucherInnen auf eine Kulinarische Reise in die Roma-Küche.

EINTRITT FREI

Veranstalter: Verein HANGO ROMA & ROMA VOLKSHOCHSCHULE BURGENLAND

In Kooperation mit dem Offenen Haus Oberwart. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung, Land Burgenland, Kultur Burgenland, Zukunftsfonds der Republik Österreich, Verein Roma-Service und der Stadtgemeinde Oberwart.